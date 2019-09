Il retroscena: Boateng, le riflessioni Juve da venerdì e contatti veri. Ma ora dipende…

Un nuovo difensore per la Juve? Le riflessioni vanno avanti da venerdì, come vi abbiamo raccontato a caldo pochi minuti dopo il grave stop di Chiellini. Una fonte autorevole come la Bild ha lanciato il nome di Boateng in orbita bianconera. I contatti ci sono stati, la situazione è in continua evoluzione. La Juve aveva pensato anche a Umtiti, ha quattro centrali, ma se entrasse il quinto sarebbe l’ennesima mazzata per Daniele Rugani dopo un’estate di tentativi andati a vuoto. Venerdì sera Rugani aveva detto no allo Zenit che poi è andato su un altro centrale. Un conto sarebbe lo scambio, un altro paio di maniche aggiungere il quinto con Chiellini che rientrerà non prima di marzo. Ecco perché la Juve continua a riflettere e valutare dopo i contatti concreti (confermati) per Boateng.

Foto: SportBild