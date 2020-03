La Cremonese ha ormai deciso di esonerare Massimo Rastelli, ha sognato Prandelli ma come anticipato c’è Pierpaolo Bisoli in pole per la sostituzione. In corso contatti con il Padova per risolvere il contratto in scadenza a giugno. E la Cremonese aspetta i passaggi burocratici, preparandosi a una nuova svolta in panchina.