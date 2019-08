Il retroscena: Biraghi, l’Inter a tutti i costi. Su Politano, Dimarco e Laxalt…

Cristiano Biraghi vuole l’Inter a ogni costo, come raccontato a ottobre, quando sembrava un’operazione impossibile visto che il nome del terzino mai era stato accostato al club nerazzurro. Ma adesso la sua voglia di tornare a Milano, soluzione gradita alla società che l’ha visto crescere nel settore giovanile, può essere soddisfatta prima della conclusione del mercato. La contropartita Dalbert in questo momento è molto defilata, il brasiliano vuole il Nizza, non ci sono troppi margini per Politano (ritenuto incedibile) e il profilo di Dimarco, pur apprezzato, non è nei piani della Fiorentina. Occhio a Laxalt: era già stato proposto dal Milan nell’ambito dell’operazione Veretout, poi passato alla Roma, ma è un profilo che può interessare ai viola. Su Laxalt è vigile anche l’Atalanta. Biraghi, che qualche settima ha ricevuto l’offerta di rinnovo, spinge per il ritorno all’Inter e molto presto potrebbe essere accontentato.

Foto: Fiorentina Twitter