Il retroscena: Biraghi, il tavolo Fiorentina-Inter. E su Berardi…

Cristiano Biraghi ha voglia di Inter dallo scorso ottobre quando, a sorpresa, ebbero inizio i contatti con il club nerazzurro. Non ci sarebbero stati margini per gennaio, ora l’operazione è in discesa, questione di giorni. Presto ci sarà un vertice sia con il suo agente che tra i due club. La Fiorentina spera sempre di convincere Dalbert ad accettare lo scambio, considerato che il francese fino a ieri sera ha ribadito la sua volontà di tornare al Nizza. Ma oggi non ci sono le condizioni, meglio ci sarebbero soltanto se il Nizza pagasse il prestito oneroso, ecco perché la Fiorentina spera di inserirsi. Con l’Inter si cercherà di capire le possibilità di un’apertura per Politano anche negli ultimi giorni di mercato. La prima scelta resta Berardi, l’offerta al Sassuolo resta quella già raccontata (32 milioni complessivi tra prestito oneroso e obbligo), al momento il club emiliano non apre, malgrado la volontà del ragazzo calabrese di fare un’altra esperienza. Tutte le altre soluzioni, anche all’estero, verranno prese in considerazione soltanto se per Berardi non dovesse esserci apertura.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina