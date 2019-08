Il retroscena: Biraghi aspetta l’Inter. Dalbert, il tempo va con la Fiorentina. Martedi…

Ogni giorno che passa alimenta le speranze della Fiorentina di aver Dalbert dall’Inter per concretizzare il famoso scambio di terzini, con Biraghi che non vede l’ora di trasferirsi presto a Milano. Il Nizza non è al momento entrato nell’ordine di idee di pagare il prestito, la Fiorentina ha speranze che questa situazione di stand-by possa essere l’anticamera di una svolta. Non oggi o domani, ma più probabilmente da martedì in poi, subito dopo il posticipo Inter-Lecce.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina