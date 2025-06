Il retroscena: Beukema spinge per il Napoli. Ora il Bologna…

08/06/2025 | 13:15:17

Siamo alla luce del sole. Nelle ultime ore Sam Beukema ha ribadito la volontà di salire sul treno dei desideri, si chiama Napoli. E Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha ribadito che la volontà del club sia quella di trattenere i migliori. Giusto. Ma crediamo che sia molto difficile trattenere Beukema per tre motivi: a) il contratto scade tra due anni; b) il Napoli club con grande appeal che lo corteggia da mesi; c) l’ingaggio proposto è irrinunciabile. Quindi, il Bologna cercherà di resistere ma l’idea di massima è quella che il Napoli presenterà una proposta (dai 30-35 milioni in su più bonus) praticamente irrinunciabile. Una storia che vi abbiamo raccontato in esclusiva quasi 3 mesi fa: era il 13 marzo, nel giorno della definizione dell’affare Marianucci che – confermato – effettuerà le visite martedì prossimo. Nelle settimane successive e fino a pochi giorni fa abbiamo aggiunto come il club di De Laurentiis abbia intenzione di andare fino in fondo. Conte ha chiesto di mettere a posto la linea difensiva, aggiungendo Beukema a Buongiorno, per chiudere il cerchio nel migliore dei modi. Molto presto il Napoli si presenterà con la chiara intenzione di arrivare alla completa quadratura del cerchio.

