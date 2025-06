Il retroscena: Beukema, in caso di cessione in Serie A il Napoli ha la precedenza

04/06/2025 | 23:59:53

Sam Beukema è reduce da una stagione straordinaria, difensore centrale dal rendimento altissimo anche per la pulizia degli interventi. Il Bologna gli sta proponendo rinnovo e adeguamento (attuale scadenza 2027), ma le sirene di mercato non mancano. Il Napoli è il club che si è mosso per primo, come svelato già a marzo, e lo ha inserito al primo posto nella lista per dare un partner competitivo a Buongiorno. Il Bologna chiede almeno 30 milioni (abbondanti) più bonus, ci sono club della Premier che hanno sondato e la situazione è in chiara evoluzione. Se il Bologna decidesse di cederlo in Serie A, il Napoli sarebbe il primo club a essere interpellato, a prescindere da altri sondaggi.

Foto: Instagram Milan