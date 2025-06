Il retroscena: Beukema ha scelto il Napoli e andrà in pressing sul Bologna

30/06/2025 | 18:20:43

Sam Beukema è la prima scelta, addirittura da marzo, per la difesa del Napoli. Tutte le altre sono alternative, situazioni che tornerebbero attuali soltanto se diventasse difficile arrivare allo specialista olandese. Ma Beukema, che ha grande rispetto verso il club che gli ha dato visibilità, farà di tutto per andare al Napoli confermando la famosa dichiarazioni di pochi giorni giorni quando ha parlato di autobus che passano e che vanno presi. Da oggi Beukema tornerà in pressing, vedremo come si regolerà il Bologna: il Napoli ha messo in preventivo una spesa di 30 milioni più eventuali bonus.

Foto: sito Milan