Il retroscena: Beukema e il futuro, sia fatta la sua volontà

17/06/2026 | 23:30:58

Qualche giorno fa avevamo svelato che nell’ambito dell’operazione Gila (il Napoli vuole chiudere a prescindere) la Lazio avrebbe valutato una eventuale contropartita. Ma che, attenzione al particolare, tutto sarebbe dipeso dalla volontà del diretto interessato di accettare il trasferimento. Questa premessa è essenziale e la confermiamo. Almeno in questa fase del mercato Sam Beukema non vuole prendere in considerazione il trasferimento, per lui il Napoli aveva speso una cifra importante la scorsa estate (rincorsa partita addirittura a marzo!). L’esperienza con Conte non era stata ricca di soddisfazioni, ma Beukema per il momento (ci sono tanti fasi di mercato) non intende prendere in considerazione nuove destinazioni. Il Napoli non considera Rafa Marin sul mercato, vedremo cosa accadrà per Lucca, di sicuro il club azzurro continuerà a procedere in direzione Gila avendo raggiunto – esclusiva di due giorni fa – gli accordi con l’entourage del difensore centrale spagnolo.

foto insta beukema