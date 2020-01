Il retroscena: Bernardeschi-Rakitic, perché è no. Emre Can, resiste il Dortmund

Non abbiamo mai creduto a uno scambio Bernardeschi-Rakitic tra Juve e Barcellona, malgrado i forti rumors provenienti dalla Spagna nei giorni scorsi. Che Bernardeschi possa piacere al club catalano è un conto, ma al momento tutto il resto è aria fritta e la Juve intende rinviare a fine stagione le valutazioni sul trequartista toscano. Ci sono, invece, margini per l’uscita di Emre Can, sempre più fuori dal progetto bianconero: il Borussia Dortmund è una possibilità che può concretizzarsi. Solo conferme per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter ufficiale Juve