Il retroscena: Berardi e Guedes nomi caldi Roma per il post Zaniolo

La Roma stava già pensando a un esterno offensivo, potrebbe anche decidere di farne due in caso di eventuali esuberi. A maggior ragione se si trovassero gli incastri con la Juve per Nicolò Zaniolo, nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo summit. Il profilo che piace da sempre è quello di Guedes, altri due anni di contratto ma l’insoddisfazione di restare al Valencia e il desiderio di cambiare aria. Alla Roma piace molto, al diretto interessato l’idea intriga parecchio, al lavoro Jorge Mendes su una valutazione alta (35 milioni) e che potrebbe essere abbattuta da almeno una contropartita tecnica.

Ma la Roma potrebbe fare anche due esterni, il nome di Berardi è in bella evidenza sul taccuino: l’esterno del Sassuolo è stato accostato a troppe squadre – quasi una a settimana – la soluzione giallorossa non va sottovalutata. Ma prima va trovata la soluzione con la Juve per Zaniolo.

Foto: twitter Sassuolo