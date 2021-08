Il retroscena: Bentaleb, visite effettuate. Ma il Genoa non dà ancora il via libera

Nabil Bentaleb ha svolto le visite con il Genoa, ma per ora il club non ha dato il via libera al tesseramento. Valutazioni in corso, qualche perplessità, non è così scontato (anzi) che alla fine venga sottoscritto il contratto biennale chiesto dai rappresentanti del centrocampista algerino con cittadinanza francese, classe 1994. Bentaleb ha un grande passato alle spalle, è reduce da un periodo complicato, il Genoa ci vuole ancora pensare bene.