Il retroscena: Bennacer, tra Empoli e Fiorentina quasi accordo. Ma il suo agente…

Ismael Bennacer è al centro de mercato. Il centrocampista classe ’97 lascerà quasi sicuramente l’Empoli, non è molto convinto del Genoa, nelle ultime 48 ore ci sono stati discorsi molto bene avviati tra il club di Corsi e la Fiorentina: non un principio d’accordo, ma quasi. Soltanto che sia Bennacer che il suo agente non hanno risposto al telefono, evidentemente ci sono altre società in agguato fuori all’Italia (si è parlato del Lione, ma non solo). E per questo la trattativa tra Fiorentina ed Empoli per ora non è andata avanti.

Foto: sito ufficiale Empoli