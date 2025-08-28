Il retroscena: Bennacer, il gradimento di Tudor è confermato. Ora…

28/08/2025 | 23:25:41

Ismael Bennacer può essere un uomo mercato degli ultimissimi giorni. L’interesse del Bologna è confermato, ma non ha portato fin qui all’accelerata che era prevista per oggi anche se le parti sono rimaste in contatto. Possiamo aggiungere che l’apprezzamento di Igor Tudor – anticipato diverse ora fa – nei riguardi del centrocampista è confermato, la Juve vorrebbe aggiungere un regista da affiancare a Locatelli, visto che le altre operazioni per il momento risultano abbastanza costose. Le riflessioni continueranno, il Milan è pronto e non avrebbe problemi ad aprire alle giuste condizioni. Ora dipenderà solo dalla Juve, ma la situazione va seguita senza dimenticare il Bologna.

FOTO: X Milan