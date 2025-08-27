Il retroscena: Bennacer-Bologna può diventare una cosa seria. Milan ancora respinto per Fabbian

27/08/2025 | 23:07:12

Ismael Bennacer al Bologna può diventare una cosa seria e domani è un giorno chiave per avvicinarsi agli accordi. Il retroscena è che in mattina il Milan ha provato a riaffacciarsi per Giovanni Fabbian, ma è stato respinto dal Bologna che non intende più parlarne a prescindere dalla cifra offerta. Ma al Bologna piace e non poco Bennacer, con l’avallo tecnico di Italiano: ora bisogna studiare la formula in grado di accontentare entrambi i club, trame da seguire con attenzione.

Foto: Instagram Milan