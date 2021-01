Il retroscena: Benatia-Parma, ultimo assalto a vuoto all’ora di pranzo

Mehdi Benatia e il Parma: ieri vi avevamo avvertito che senza il via libera dell’Al-Duhail non se ne sarebbe fatta di strada, malgrado il sì totale della sera prima da parte del difensore marocchino che aveva accettato un contratto fino al 2022.

Purtroppo le notizie di ieri si sono rivelate giuste perché l’Al-Duhail ha disertato qualsiasi tipo di contatto, chiara intenzione di respingere le proposte. Il club ha alcuni impegni importanti nei prossimi giorni, vuole andare avanti con Benatia fino al prossimo giugno, a conferma che la formula sbandierata altrove (prestito con obbligo di riscatto) era assolutamente impossibile, considerato il contratto in scadenza. Cosa può esserci un obbligo legato alla salvezza del club emiliano se il contratto scade e non esistono opzioni per il rinnovo? Un bel mistero.

Ci sarebbe voluta la risoluzione, come abbiamo già spiegato, e non sarebbe stato un problema di indennizzi visto che stiamo parlando di un club ricco che non ha bisogno di soldi. Infatti, l’Al-Duhail non si è fatto più rintracciare, si tiene Benatia e stop. La realtà è che il Parma (ora sulle tracce di Vazquez e di un altro esterno, sfogliando l’ennesima margherita per il difensore) si sta dimostrando colpevolmente in ritardo anche in questa sessione di mercato.

Foto: Twitter personale