Il retroscena: Benatia-Parma senza obblighi, ha la promessa della risoluzione

Medhi Benatia sarà presto un nuovo difensore del Parma, confermiamo quanto vi abbiamo anticipato compresa la sua volontà di sposare il progetto tecnico emiliano. Il difensore marocchino ha un contratto in scadenza a giugno con l’Al-Duhail, ovviamente non ci sono margini per prestito con obbligo avendo appunto Benatia un impegno in scadenza. Il difensore ha la promessa della risoluzione, ultimi dettagli e poi via di corsa per il ritorno in Italia, il Parma lo aspetta.