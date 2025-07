Il retroscena: Beltran, la Fiorentina aspetta una proposta concreta. E la volontà…

26/07/2025 | 15:54:17

Il Flamengo su Diego Beltran. Rispetto alle notizie circolate ieri in Brasile, possiamo aggiungere che la Fiorentina non ha ancora ricevuto proposte concrete, ma ci sono stati soltanto sondaggi che devono portare a una proposta di almeno 15 milioni. Altri due club sudamericani avevano chiesto informazioni negli ultimi 10 giorni, ma la Fiorentina non ha intenzione di fare regali. Non è certo scontato il futuro di Beltran in viola, tuttavia servono i fatti e non chiacchiere.

Foto: Instagram Beltran