Il retroscena: Beltran, il Flamengo ha intuito che il pressing non serve

05/08/2025 | 16:10:46

Beltran e il Flamengo: storia di una trattativa considerata in dirittura d’arrivo con troppa fretta, quando manca – da sempre – il tassello più importante, ovvero lo volontà del diretto interessato. Ma Beltran, pur riconoscendo blasone e carisma al Flamengo, considererebbe il ritorno in Sudamerica come una sconfitta personale. Quindi per il momento dice no, ma il momento potrebbe durare a lungo e quindi non è possibile capire per quanto tempo il Flamengo aspetterà. Anche perché Beltran ha sempre avuto un atteggiamento di totale perplessità, almeno da dieci giorni a questa parte.

Foto: Instagram Beltran