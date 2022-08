Il retroscena: Belotti-Shomurodov, staffetta ma in tempi rapidi. Il Gallo pensava…

Andrea Belotti ha scelto la Roma, ve lo abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Mentre il Bologna spera di chiudere per Shomurodov, trovando un’intesa sulla formula (i giallorossi non mollano sull’obbligo di riscatto). La staffetta va concretizzata presto, al massimo entro 48-72 ore, altrimenti esiste il rischio che possano rimescolarsi le carte. Il Gallo vuole la Roma, ma pensava di essere a Trigoria già entro ieri, in modo da aggregarsi al nuovo gruppo entro l’inizio del campionato. Lui ha già parlato con Mourinho, gli ha detto sì con entusiasmo, ma confida di non dover aspettare oltre lunedì o martedì. Le offerte non gli mancano, almeno tre (una del Galatasaray) e le prenderebbe in considerazione soltanto se l’attesa Roma portasse a tempi ancora più lunghi.

Foto: Twitter Torino