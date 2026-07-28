Il retroscena: Belghali, quel sondaggio del Venezia. L’attesa delle big

28/07/2026 | 23:42:54

Rafik Belghali lascerà quasi sicuramente il Verona all’interno di questa sessione di mercato. Negli ultimissimi giorni si è registrato un tentativo del Venezia per il terzino destro algerino classe 2002, club ambizioso e con un budget importante da utilizzare sul mercato. Vediamo se il tentativo andrà avanti. Le big vanno tutte considerate, dopo i sondaggi fatti nelle scorse settimane da Roma, Inter e dallo stesso Napoli. La valutazione del cartellino è di 12 milioni più bonus.

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