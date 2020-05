Il retroscena: Barzagli può lasciare la Juve. Era entrato nello staff di Sarri lo scorso settembre

Andrea Barzagli potrebbe decidere di lasciare la Juve nelle prossime ore. Entrato lo scorso settembre nello staff di Sarri come preparatore dei difensori, lo specialista toscano sta maturando questa scelta per motivi personali, evidentemente collegati anche alle restrizioni in seguito allo tsunami che ha travolto tutto il mondo. Si tratta, quindi, di una decisione al massimo della serenità a meno di 8 mesi dall’annuncio del suo ritorno in bianconero. Attendiamo gli ultimi passaggi e le comunicazioni ufficiali.

Foto: Twitter ufficiale Juve