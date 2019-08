Il retroscena: Barrow ha scelto l’Hellas. Ora manca solo…

Musa Barrow ha scelto l’Hellas Verona, anche nelle ultimissime ore. Operazione destinata ad andare in porto, l’attaccante gambiano ha memorizzato le altre proposte, ma ha deciso di privilegiare la proposta del Verona anche perché sa di avere la possibilità di giocare con una certa continuità. Ora si tratta soltanto di aspettare che l’Atalanta prenda un altro attaccante per il via libera di Gasperini, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi prima. E comunque la scelta di Barrow è fatta…

Foto: sito ufficiale Atalanta