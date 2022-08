Il retroscena: Barrow e il Torino, ecco tutta la verità

Musa Barrow è il nome in cima alla lista di Juric. E su questo non ci sono dubbi. Anche il Bologna sarebbe disponibile alla cessione, a patto che si raggiunga la cifra di 15 milioni (magari in prestito con obbligo di riscatto e con un pagamento dilazionato). Il Torino, che aspetta Miranchuk nelle prossime ore, non si è sbilanciato fino a questa cifra, essendo arrivato a 10 milioni. Il Bologna continua a sostenere che Barrow sia incedibile, in verità con un’offerta da 15 milioni l’operazione entrerebbe subito nel vivo. A titolo di cronaca ricordiamo che Barrow ha rinnovato fino al 2025.

Foto: Twitter Bologna