Il retroscena: Barrow-Bologna, nuovo incontro entro tre giorni e Destro è libero di andare

Musa Barrow e il Bologna: previsto un nuovo incontro prima del weekend, il Bologna ha intenzione di chiudere contando e puntando sulla volontà dell’attaccante gambiano di indossare la maglia rossoblù. Abbiamo già raccontato come Barrow sia la prima scelta di Mihajlovic, pur avendo molti club che lo stimano (negli ultimi giorni il Toro, in precedenza Spal e Samp). Il Bologna ha già comunque deciso di liberare Destro, reduce da una fallimentare esperienza, in modo da consentirgli di tornare al Genoa. Il Bologna non si è mosso concretamente su altre piste perché considera Barrow per distacco il piano A.