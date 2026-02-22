Il retroscena: Baroni-Torino, il silenzio e l’esonero in arrivo. Su D’Aversa…

22/02/2026 | 17:25:50

Marco Baroni non si è presentato in sala stampa dopo la rovinosa sconfitta in casa del Genoa. Una decisione concordata con il club e che per la prima volta mette a serio rischio la posizione dell’allenatore. Anzi, andiamo oltre: il silenzio è l’anticamera di un esonero ormai scritto e che va soltanto certificato con gli aspetti formali. Il Torino ha deciso per l’ennesima svolta, ovviamente dimenticando che gli errori sono gestionali (ormai da anni) e andrebbero segnalati esattamente come accade in tutti gli altri casi. Il balletto tra difesa a tre e a quattro ha fatto la differenza in una decisione del genere. Ma è tutto il resto, ben oltre gli aspetti tattici, a creare non poche preoccupazioni, considerato che i granata sono sempre più vicini alla zona retrocessione, a maggior ragione in caso di vittoria della Fiorentina. Esonero ormai sancito, non ci sono troppe opzioni in giro, le valutazioni hanno subito coinvolto Roberto D’Aversa che deve discutere gli aspetti contrattuali ma che è il candidato sondato dal Torino in queste ore per uscire dalla una situazione complicatissima. E con un ribaltone ormai sancito.

Foto: Instagram Baroni