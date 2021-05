Il retroscena: Baroni tentato dal Lecce. La Reggina lo aspetta fino a stasera

Laha presentato, come già raccontato , una proposta importante a: contratto biennale da 200 mila euro a stagione più bonus in caso di playoff o di promozione. Il club amaranto ha messo Baroni in cima a qualsiasi lista, non ha contattato altri allenatori e aspetta da almeno una settimana una risposta definitiva, negativa o positiva. Nel frattempo ilha proposto un contratto a cifre più importanti, ma non è questo il punto. Il punto è che Baroni dovrebbe dare una risposta, qualsiasi risposta, in modo da consentire alla società calabrese di regolarsi. La Reggina non aspetta più: se entro stasera non arrivasse il via libera, non ci sarebbero più margini per aspettare. E il Lecce nel frattempo segue con attenzione la pista per il dopo-Corini…