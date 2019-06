Il retroscena: Barella-Inter, il gradimento (totale) è di gennaio. Ora…

Nicolò Barella all’Inter, una pista spianata dalla scorsa estate. A gennaio vi anticipammo il gradimento totale, con il no al Napoli e l’impossibilità da parte del Chelsea di finanziare l’operazione (come ammesso da Zola recentemente). Nelle scorse settimane abbiamo aggiunto che lo stesso Cagliari ha memorizzato la volontà del calciatore e in qualche modo l’accontenterà. In serata vi daremo altri dettagli. Ora si tratta di individuare le contropartite giuste, questione di tempo.

Foto: Sito Cagliari