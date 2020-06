Il retroscena: Barberis al Monza, conferme totali. E quella telefonata al Crotone…

Tutto confermato. Come avevamo anticipato domenica scorsa, Andrea Barberis sarà il primo acquisto del Monza in Serie B. Il centrocampista classe 1993 firmerà un contratto biennale con possibile opzione. Il retroscena consiste nella telefonata che qualche settimana fa, con assoluto fair play, il club brianzolo ha fatto al Crotone per avvertirlo, dopo aver memorizzato che Barberis non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno con i calabresi. Da lì un rapido accordo, colpo importante per le ambizioni del Monza.

Foto: sito ufficiale Crotone FC