Il retroscena: baraonda Amrabat, Xavi lo chiama e la Fiorentina non gradisce. La situazione

Sofyan Amrabat è stato al centro di diverse voci di mercato nelle ultime ore, alimentate, a maggior ragione, dalle sue iniziative social con una criptica storia su Instagram. Questa mattina non erano arrivate offerte, e lo confermiamo. Nel primo pomeriggio, c’è stata un’iniziativa di Xavi, allenatore dei blaugrana, che ha contattato l’entourage di Amrabat proponendoli un’operazione in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto senza alcun tipo di obbligo. La Fiorentina è stata avvertita e ha risposto con un secco no. Prima delle 18 il Barcellona ha migliorato la proposta, aumentando la cifra del prestito oneroso, ma limitandosi a ribadire il prestito con diritto senza alcun tipo di impegno. Per la Fiorentina è praticamente impossibile sostituire Amrabat, il Barcellona magari ci riproverà, ma la posizione del club viola in questi minuti è chiara.

Foto: Instagram Fiorentina