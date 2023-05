Il retroscena: Bandecchi, piazza pulita a Terni. I nomi per la poltrona di ds

Stefano Bandecchi vive giorni importanti extracalcio, poi prenderà decisioni importanti sul futuro della Ternana. Scontato l’addio con Cristiano Lucarelli, probabile quello con il direttore sportivo Luca Leone malgrado un contratto in scadenza nel 2025. Bandecchi è molto deluso per la stagione, ha attaccato i calciatori, c’è aria di piazza pulita. Per la poltrona di direttore sportivo resta valido il nome di Mauro Meluso (come raccontato a dicembre), ci sono stati contatti con Walter Sabatini (e ci sarebbe l’ipotesi De Rossi per la panchina), ma non possono essere escluse sorprese.

Foto: sito Ternana