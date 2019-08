Il retroscena: Balotelli-Brescia, tutto ok. E Raiola martedì…

Mario Balotelli al Brescia, tutto ok. Un’operazione chiusa in prima persona da Mino Raiola dopo che presunti intermediari hanno fatto solo confusione nella pseudo trattativa con il Flamengo. L’accordo prevede circa due milioni di base fissa, un milione e mezzo in caso di salvezza e altri due milioni se ci fosse una clamorosa qualificazione in Europa. Tutto questo dopo aver considerato bonus legati a gol, eventuali e varie. Ormai non ci sono più intoppi, proprio martedì Raiola sarà a Brescia per incontrare Cellino e per gli ultimissimi dettagli burocratici di una trattativa ormai definita.

Foto: Twitter ufficiale Ligue 1