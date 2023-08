Il retroscena: Balogun, ecco qual è la strategia dell’Inter

Folarin Balogun è sempre stato il primo nome nella lista dell’Inter. Anche ieri vi abbiamo raccontato come la priorità sia quella di raggiungere un accordo per l’attaccante in uscita dall’Arsenal. Le ultime sortite social dello stesso Balogun non lascia dubbi, lui non vede l’ora di raggiungere la Milano nerazzurra e ha fatto una scelta in questo senso. L’Inter si è già mossa sottotraccia negli ultimi 4-5 giorni e ha memorizzato tramite intermediari che la valutazione è scesa sotto i 40 milioni e, probabilmente, può scendere sotto i 35 milioni. La strategia sarebbe quella di proporre una base fisa di 30 milioni più bonus e un eventuale su futura rivendita. Beto va indirizzato in una lista nerazzurra, ma resta sempre un nome alternativo. L’attaccante dell’Udinese potrebbe tornare di moda qualora uscisse Correa. Ma, intanto, l’Inter vuole fare all-in su Balogun.

Foto: Twitter Reims