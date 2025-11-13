Il retroscena: Baldanzi-Verona, perché può tornare di moda a gennaio

13/11/2025 | 17:02:44

Tommaso Baldanzi si accontenta di spezzoni nella Roma di Gasperini, è entrato bene contro l’Udinese. L’ex Empoli è fuori dalla lista UEFA, quindi non può essere utilizzato in Europa League, la prima parte della stagione è stata sacrificata ma il futuro può comportare qualche novità. La scorsa estate Baldanzi aveva detto sì al Verona, ma il suo trasferimento fu bloccato perché Gasperini – che aveva messo Sancho in cima alla lista – decise di non dare il via libera per altre operazioni e quindi fu necessario trattenere Baldanzi. Ma il Verona è pronto a tornare in azione per gennaio, ha ottimi rapporti con la Roma certificati dal trasferimento di Ghilardi in giallorosso e vorrebbe aggiungere un’altra pedina di qualità negli ultimi 30 metri. Alla Roma piace, come già raccontato, Giovane: è presto per tirare le somme, ma gli sviluppi andranno seguiti.

