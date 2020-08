Il retroscena: Bakayoko conferma mega sconto ingaggio al Milan. E’ una sua priorità

Bakayoko vuole tornare al Milan, è una sua priorità. E ha confermato, ve lo abbiamo svelato ieri, la volontà di fare un taglio di almeno del 40 per cento del suo ingaggio di circa 6 milioni a stagione. E’ reduce da un prestito non troppo soddisfacente con il Monaco e si lavora con il Chelsea per trovare una formula che soddisfi tutto. Bakayoko ha scelto, sarebbe un grande ritorno per il Milan.

Foto: instagram personale