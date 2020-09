Il retroscena: Bakayoko, altri due no pur di aspettare il Milan

Tiemoué Bakayoko non è certo l’ultimo centrocampista sulla fascia della terra. Anzi, esattamente il contrario, è molto corteggiato pur non essendo reduce da una stagione da tramandare, il prestito al Monaco non ha pagato come si immaginava potesse pagare. Ma Bakayoko ha sempre grandi estimatori, al punto che negli ultimi giorni ha detto no ad almeno proposte che gli sono arrivate (una dalla Premier), con un ingaggio anche superiore a quello che gli offrirebbe il Milan. Ricordiamo che Bakayoko guadagna sei milioni a stagione e che al Milan farebbe uno sconto la prima stagione di almeno il 40 per cento. Bisogna poi trovare la completa quadratura per le stagioni successive, con il Chelsea pronto a dare il via libera. E’ uno dei tormentoni di mercato, molti altri si sono sbloccati, di sicuro Bakayoko aspetterà ancora fino a quando ci sarà una possibilità di andare al Milan. Ovviamente non fino ai primi giorni di ottobre perché una stagione da separato in caso al Chelsea non vuole viverla.

Foto: Twitter Monaco