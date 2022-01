Il retroscena: Bajrami, il Sassuolo defilato. La Lazio cerca altro

Nedim Bajrami è un centrocampista offensivo giovane, compirà tra poco 23 anni, che ha dimostrato in più occasioni il suo grande talento. L’Empoli vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno, prenderebbe in considerazione soltanto offerte irrinunciabili. Ma il Sassuolo non c’è, in base alle nostre ricostruzioni il club emiliano non è interessato a Bajrami e viene accostato semplicemente perché Dionisi è stato il suo allenatore. Anche la Lazio è defilata, Tare cerca altro soprattutto per l’immediato.

FOTO: Twitter Empoli