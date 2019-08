Il retroscena: Badelj-Fiorentina, fumata bianca in arrivo. E sta per vincere l’obbligo…

Milan Badelj e la Fiorentina, siamo alla stretta finale. Vertice in corso per gli ultimi dettagli e per il grande ritorno com’era chiaro da sabato mattina. E proprio quel giorno vi avevamo raccontato che probabilmente sarebbe stata un’operazione con obbligo e non diritto di riscatto e relativo prestito oneroso. Dettagli, ormai. La cosa che conta è che ci siano conferme totali sul ritorno di Badelj alla Fiorentina, intesa solo da formalizzare con la Lazio.

Foto: Zimbio