Il retroscena: Babacar, il Lecce chiederà uno sconto ingaggio. E con il Sassuolo… 

Babacar ha scelto il Lecce. E il Lecce ha memorizzato la decisione dell’attaccante che era giallorosso diverse settimane fa se non avesse indugiato troppo facendo poi saltare la trattativa. Adesso Babacar vuole il Lecce dopo aver parlato con Verona e Spal, il club pugliese gli chiederà di cambiare le cifre sull’ingaggio pattuito diverse settimane fa, non avendo gradito l’atteggiamento. E anche con il Sassuolo (che chiede 3 milioni di prestito oneroso e 4 di riscatto obbligato) si cercherà una soluzione diversa, magari comprendendo quanto già pattuito per l’operazione che ha portato il difensore Dell’Orco in giallorosso. E che era stata definita a prescindere da Babacar. Quindi la trattativa è calda ma le condizioni devono essere giuste anche per il Lecce dopo quanto accaduto. Se ne riparlerà tra stasera tardi e domattina.

Foto. Twitter Sassuolo