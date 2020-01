Il retroscena: Ausilio a Londra per Giroud, Eriksen e non solo

Piero Ausilio è atteso a Londra. Confermato il blitz del direttore sportivo dell’Inter impegnato su più tavoli. Intanto stringere con il Chelsea per consegnare ad Antonio Conte un nuovo attaccante dopo la cessione di Politano alla Roma. Ci sono tutti gli accordi, da tempo, ora si aspetta il via libera del Chelsea per permettere a Olivier Giroud di sbarcare in Italia. Ausilio presenterà la nuova proposta al Tottenham, da 15 milioni più bonus, per sbloccare la trattativa Eriksen. Ma valuterà anche eventuali proposte per Vecino (non incedibile) e terrà sempre aperti i canali per Young che potrebbe arrivare più avanti indipendentemente dall’arrivo di Spinazzola.

Foto: blastingnewsit