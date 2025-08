Il retroscena: Atalanta, Mateta piace più di Muniz. Su Arokodare…

06/08/2025 | 20:58:04

Questione di scelta oltre che di feeling. In attesa di risolvere la pratica Lookman, l’Atalanta sta entrando nei dettagli della questione centravanti, il famoso erede di Retegui. È stato valutato e apprezzato a lungo Arokodare che resta in lista, ma in questa fase ci sono riflessioni più profonde. Il profilo che piace di più è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, costoso e non più giovanissimo (classe 1997), richiesto da diversi club e ora assolutamente concentrato sulla Community Shield contro il Liverpool in programma domenica. Muniz resta sicuramente in lizza, Krstovic sempre sullo sfondo, ma Mateta ha le caratteristiche del centravanti di razza più prolifico. Vedremo se un altro assalto nei prossimi giorni riuscirà a far crollare il muro Crystal Palace.

Foto: logo Atalanta