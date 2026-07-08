Il retroscena: Atalanta, il progetto su Gaetano. E ora attesa per la decisione su Jashari

08/07/2026 | 23:30:11

L’Atalanta ha chiuso l’operazione Gaetano, da noi svelata a partire dal 16 giugno, semplicemente perché Sarri lo aveva messo al primo posto della lista. E c’è una spiegazione: il nuovo allenatore della Dea ritiene che nel trasformismo tattico avviato a Cagliari da Pisacane il centrocampista possa definitivamente diventare il regista da chiavi in mano. Adesso l’Atalanta farà almeno un altro paio di centrocampisti, vi abbiamo segnalato Samuele Ricci e Mandela Keita, piace Gudmundsson ma prima verrà testato Samardzic che anche da mezzala può essere un’idea interessante. Ma il profilo che intriga di più (esclusiva del 29 maggio) è Ardon Jashari, prima di muoversi su altri fronti l’Atalanta vuole essere sicura sul fatto che il Milan non intenda davvero privarsene.

Foto: sito Cagliari