Il retroscena: Asllani prende tempo con due club stranieri

12/01/2026 | 23:55:48

Il futuro di Kristjan Asllani sarà lontano dal Torino considerato che è uscito fuori dai radar granata, ma non ci sono – almeno in queste ore – situazioni calde. Tutto questo perché il centrocampista classe 2002 (che la scorsa estate ha lasciato l’Inter in prestito con diritto di riscatto) non ha intenzione di approfondire i discorsi con i club stranieri che ci hanno provato. Sopratutto Girona e Paris FC, ma fin qui senza sviluppi. E le piste italiane non si sono scaldate dopo i sondaggi di Cagliari, Parma Sassuolo, vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni.

Foto: X Torino