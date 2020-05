Il retroscena: Ascoli, ipotesi cessione in caso di proposta seria e affidabile

L’Ascoli sta vivendo un momento particolarmente complicato, i quadri dirigenziali verranno rivoluzionati: il direttore generale Lovato (in scadenza) non verrà riconfermato, lascerà anche il direttore sportivo Tesoro. si defileranno altro componenti dell’organigramma, una completa inversione rispetto a qualche mese fa. C’è anche una motivazione: il patron Pulcinelli, che ha investito parecchio, non esclude la cessione del club ma soltanto se dovesse esserci una proposta seria e affidabile. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con alcuni imprenditori, la situazione andrà seguita, e comunque Pulcinelli lascerà soltanto se il club dovesse finire in mani sicure.