Il retroscena: Arthur spalma e prolunga con la Juve prima del Girona

Arthur riparte dal Girona, una nuova tappa nella carriera del centrocampista brasiliano. Prima di firmare per il club spagnolo, Arthur spalmerà il suo ingaggio di circa 5 milioni netti (scadenza 30 giugno 2026) e prolungherà con la Juventus probabilmente fino al 2027 per una questione di ammortamento. Poi si attiverà per trovare visibilità con il Girona dopo un lungo periodo ai margini del club bianconero.

Foto: Instagram Arthur