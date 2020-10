Il retroscena: Arezzo-Capuano non si fa, salta anche Pasquali. E Camplone balza in pole

Eziolino Capuano nuovo allenatore dell’Arezzo: dopo l’incontro della settimana scorso a Roma era la strada giusta per sostituire l’esonerato Potenza. Ma poco fa non sono stati trovati gli accordi: perplessità dal punto di vista tecnico, in modo particolare il mancato accordo tra Tiziano Pasquali e il club per il ruolo di direttore tecnico. Pasquali aveva indicato Capuano e aveva organizzato l’incontro, ora la doppia operazione salta. E Camplone, che avevamo indicato come alternativa per la panchina, balza in pole.