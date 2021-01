Il retroscena: Antenucci non è sul mercato. E il Bari per ora non pensa all’esonero di Auteri

Voci incontrollate, incontrollabili e soprattutto prive di fondamento. Magari da non buttare in pasto alla gente, proprio perché prove di fondamento, nel sabato che porta alla partita. Una partita, quella di Teramo, andata malissimo: una sconfitta che porta il Bari a ben 11 punti dalla Ternana sempre più lanciata. Al centro di questo discorso c’era Mirco Antenucci, punta di diamante del Bari in Serie C, e accostato alla Spal nelle ultime ore per un ritorno che sarebbe stato soprattutto una minestra riscaldata. Anche perché privo di fondamento, a maggior ragione a due giorni dalla fine del mercato. Esattamente come non hanno profondità le voci che danno Gaetano Auteri in bilico: l’allenatore non sta facendo bene, ma almeno in queste ore (sottolineiamo) non è a rischio esonero. Sul mercato c’è un’opzione Maggio, che ha risolto il contratto con il Benevento, come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia.