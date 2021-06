Il retroscena: anche l’affare Donnarumma nel vertice con Max. E il Barcellona…

Max Allegri è reduce dal primo vertice con la Juve, dove si è parlato un po’ di tutto e anche di mercato. L’argomento Donnarumma non è passato in secondo piano, c’è l’assoluto gradimento dell’allenatore, verrà trovata in qualche modo una soluzione per Szczesny. La Juve resta in pole e ha intenzione di approfondire presto.

Il Barcellona è l’altro club che abbiamo accostato in tempi non sospetti, l’interesse c’è ma siamo in una pausa di riflessione anche da parte di Donnarumma che vuole pensarci bene prima di lasciare l’Italia. Non escludiamo il Barcellona, ma la Juve oggi continua a essere davanti, dopo un inseguimento partito lo scorso settembre.

Foto: Twitter Milan