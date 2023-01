Il retroscena: Amrabat, nessuna offerta. La Fiorentina l’ha blindato

Amrabat non si muoverà da Firenze. Nelle ultime ore erano circolate delle voci di un presunto interesse del Barcellona, addirittura con un’offerta recapitata alla Fiorentina. Non ci risulta. In realtà la Fiorentina sta mantenendo la linea attuata anche per Nico Gonzalez, non intende privarsi dei due gioielli a prescindere dalla valutazione che viene fatta. Il discorso eventualmente sara rinviato alla prossima estate: Amrabat non si muove da Firenze.

Foto: Twitter Fiorentina