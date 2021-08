Il retroscena: Amrabat ha l’accordo totale con l’Atalanta. Ora serve il disgelo

Sofyan Amrabat vuole l’Atalanta, e l’Atalanta vuole Amrabat. Un matrimonio condiviso che deve essere celebrato, a condizione che il disgelo tra il club di Percassi e la Fiorentina avvenga nelle prossime ore. Tutto nasce dall’operazione Zappacosta: i viola (che poi hanno preso Odriozola dal Real in prestito secco) avevano l’accordo con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto, poi l’Atalanta è intervenuta e ha acquistato il cartellino. Ci sono stati momenti di frizione, adesso si lavora per cercare di stemperare. Il particolare non indifferente è che Amrabat ha già un accordo totale con l’Atalanta. Il club bergamasco valuta anche la posizione di Thorsby e la Samp continua a trattare Aebischer dello Young Boys.

Foto: Twitter Fiorentina